Врачи предупредили о симптоме коронавируса, при котором нужно вызывать скорую
Тем, кто лечится дома, медики рекомендуют внимательно следить за цветом губ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov,MOD Russia; Siegfried Steinach; ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Константин Кокошкин
Британские врачи предупредили о малоизвестном, но опасном симптоме коронавируса, при появлении которого следует немедленно вызвать вызывать скорую. Как разъяснили в национальной службе здравоохранения Великобритании, большинству пациентов с основными признаками COVID-19 — потерей вкуса и запаха, головной болью, сухим кашлем и лихорадкой — удается справиться с заболеванием в домашних условиях. Однако во время болезни следует обращать внимание на цвет губ. Если они приобретают синеватый оттенок, это может указывать на серьезное осложнение — пневмонию и, как следствие, недостаток кислорода в крови. В этом случае следует срочно обратиться за помощью к медикам, пишет «Экспресс газета».
Стоит отметить, что посинение губ может наблюдаться и при других заболеваниях — например, при проблемах с сердцем, септическом шоке или серьезном переохлаждении.
Между тем пациенты, заразившиеся COVID-19 в США пожаловались на еще один, не упоминавшийся специалистами ранее симптом. Люди в соцсетях пишут, что ощущают жжение на коже. Врач Даниэль Гриффин в интервью New York Post предположил, что это может быть неврологический симптом, вызванный психологическим состоянием пациентов, которые испытывают сильный страх перед болезнью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переносят коронавирус пациенты разных возрастных категорий, а также приводил статистику смертности заболевших.
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