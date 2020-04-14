Врачи предупредили о симптоме коронавируса, при котором нужно вызывать скорую

Тем, кто лечится дома, медики рекомендуют внимательно следить за цветом губ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov,MOD Russia; Siegfried Steinach; ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Константин Кокошкин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Британские врачи предупредили о малоизвестном, но опасном симптоме коронавируса, при появлении которого следует немедленно вызвать вызывать скорую. Как разъяснили в национальной службе здравоохранения Великобритании, большинству пациентов с основными признаками COVID-19 — потерей вкуса и запаха, головной болью, сухим кашлем и лихорадкой — удается справиться с заболеванием в домашних условиях. Однако во время болезни следует обращать внимание на цвет губ. Если они приобретают синеватый оттенок, это может указывать на серьезное осложнение — пневмонию и, как следствие, недостаток кислорода в крови. В этом случае следует срочно обратиться за помощью к медикам, пишет «Экспресс газета».

Стоит отметить, что посинение губ может наблюдаться и при других заболеваниях — например, при проблемах с сердцем, септическом шоке или серьезном переохлаждении.

Между тем пациенты, заразившиеся COVID-19 в США пожаловались на еще один, не упоминавшийся специалистами ранее симптом. Люди в соцсетях пишут, что ощущают жжение на коже. Врач Даниэль Гриффин в интервью New York Post предположил, что это может быть неврологический симптом, вызванный психологическим состоянием пациентов, которые испытывают сильный страх перед болезнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переносят коронавирус пациенты разных возрастных категорий, а также приводил статистику смертности заболевших.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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