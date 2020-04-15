Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
Накануне в МИД РФ сообщили, что в США в сложном положении оказались более 70 подростков из России.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Arnold; 5-tv.ru
Журналистам МИЦ «Известия» удалось поговорить с 16-летним школьником, который в числе нескольких десятков своих сверстников уехал учиться в США и оказался там в сложной ситуации во время эпидемии коронавируса. Об этих подростках рассказала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, 74 школьника из России участвовали в программе Secondary School Student Program и после ее закрытия некоторых из них принимающие семьи «буквально выставили за дверь».
Максиму, в отличие от «товарищей по несчастью», удалось вернуться домой. Он жил в семье в штате Иллинойс с начала января и ходил в школу вместе с американскими детьми. Пока учебное заведение не закрыли из-за эпидемии.
«Прожил я там два с половиной месяц и ситуация с коронавирусом осложнилась. И мы решили полететь домой, не заканчивать программу, не рисковать здоровьем. Резко сократилось количество людей на улице, все перестали выходить. Потому что в Америке все было на две недели раньше, чем события, которые потом происходили в России… Вся эта история с туалетной бумагой и санитайзерами — все сметалось с полок за считанные часы каждый день», — рассказывает Максим.
По словам Натальи, мамы мальчика, вернуть ребенка на родину оказалось не так-то просто — заполучить билеты на самолет в Россию удалось не сразу.
«Мы взяли билет обратный, на 31 марта. Он должен был еще добраться до Нью-Йорка. И дальше Нью-Йорк — Москва. И пришло уведомление о том, что рейс Нью-Йорк — Москва отменен. Соответственно, мы отменили билет и Чикаго — Нью-Йорк», — вспоминает женщина.
В конце концов удалось взять билет на 3 апреля. Но когда Максим полетел в Нью-Йорк, пришла информация, что Россия закрыла воздушное пространство. Подросток на неопределенное время оказался один в аэропорту Нью-Йорка — города, в котором к тому моменту уже были тысячи зараженных COVID-19.
«Когда он туда прилетел, мы естественно сами не понимали, что делать, куда бежать, потому что ребенок остался один на один в этой ситуации, в городе, который является очагом коронавируса», — рассказывает мама Максима.
Помогла подростку община «Русская молодежь Америки» — его разместили до ближайшего вывозного авиарейса в Россию. До последнего момента было неизвестно, попадет ли Максим в списки пассажиров, но все закончилось хорошо, и школьник вернулся домой.
По его словам, в Соединенных штатах еще остаются такие же ребята, как и он. Сейчас российские дипломаты пытаются выяснить, сколько их и где они находятся.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ситуацию с российскими школьниками в США прокомментировали в Министерстве просвещения РФ.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 15 апр
- Шнуров прокомментировал свои слова о заражении коронавирусом
- 15 апр
- Мэр Вологды ответил на вопросы горожан о стрижке в условиях пандемии интернет-мемом
- 15 апр
- Что известно о первом пациенте в России с диагнозом коронавирус
- 15 апр
- Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачей, лечащих пациентов с COVID-19
- 15 апр
- Путин поручил оказать безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу
- 15 апр
- Врач из Ленинградской области «на коленях» просит людей соблюдать самоизоляцию
- 15 апр
- Число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123
- 15 апр
- Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к Пасхе в условиях самоизоляции
- 15 апр
- Правительство выделит 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
- 15 апр
- Уголовное дело возбудили в Ленобласти из-за массового заражения мигрантов COVID-19
Читайте также
61%
0.39 80.67
0.55
Нашли ошибку?