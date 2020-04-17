«Как орех!» — Вид сзади Анфисы Чеховой взбудоражил подписчиков
Телеведущая посетовала в Instagram, что не смогла отправиться на Мальдивы.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Анфиса Чехова в своем аккаунте в Instagram посетовала, что не смогла вылететь на отдых на Мальдивы из-за угрозы распространения коронавируса. Свою публикацию 42-летняя знаменитость сопроводила снимком, сделанным у побережья Аравийского море. На фото телеведущая спиной к камере едет на велосипеде в направлении водной виллы.
«Сегодня я должна была вылетать на Мальдивы! Бесконечно учусь тому, что не все в этом мире зависит от нашего разума, намерения и воли! Гармония — это найти баланс между решением твоего разума — желанием твоей души и, неведомым нам, разумением Вселенной», — написала Анфиса Чехова.
Большинство подписчиков знаменитости почти не обратили внимание на ее слова. Мужскую половину пользователей «озаботил» аппетитный вид Анфисы Чеховой сзади. Юзеры стали оставлять под постом откровенные комплименты.
«Вид сзади хорош!»
«Анфиса, можно обсудить вашу попу?! У вас попа, как орех»
«Попка какая на седле!»
«Какое прекрасное, позитивное фото!»
«Очень аппетитно!» — подмечают пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова запустила проект «Бюро знакомств в пандемии».
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