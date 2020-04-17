Коронавирус и задержки зарплаты заставили боевиков сдаться правительству Сирии

В Сирии сразу три десятка боевиков сложили оружие и перешли на сторону правительственных войск. Для выхода из Эт-Танфа им обеспечили «коридор безопасности». Выкинуть белый флаг бандитов вынудил страх перед неизвестным и опасным врагом — коронавирусом. И задержки в зарплате.

Перебежчики рассказали и о тех, кто вербовал мужчин в ряды запрещенных организаций и откуда у них целый арсенал оружия, который, теперь уже бывшие террористы, уходя, забрали с собой.

Все детали военной спецоперации у нашего корреспондента в Сирии — Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что США готовили диверсии на нефтегазовой инфраструктуре.

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