Коронавирус и задержки зарплаты заставили боевиков сдаться правительству Сирии

Перебежчики рассказали и о тех, кто вербовал добровольцев в ряды запрещенных организаций и откуда у них целый арсенал оружия.

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Фото, видео: ТАСС / Леваненков Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии Эпидемия коронавируса

В Сирии сразу три десятка боевиков сложили оружие и перешли на сторону правительственных войск. Для выхода из Эт-Танфа им обеспечили «коридор безопасности». Выкинуть белый флаг бандитов вынудил страх перед неизвестным и опасным врагом — коронавирусом. И задержки в зарплате.

Перебежчики рассказали и о тех, кто вербовал мужчин в ряды запрещенных организаций и откуда у них целый арсенал оружия, который, теперь уже бывшие террористы, уходя, забрали с собой.

Все детали военной спецоперации у нашего корреспондента в Сирии — Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что США готовили диверсии на нефтегазовой инфраструктуре.

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Тема:
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