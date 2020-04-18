С 22 апреля в столице приостанавливается оплата билетов на метро и МЦК по банковским картам.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; Департамент транспорта Москвы

Тема:
Эпидемия коронавируса

Порядка 1,4 миллиона пассажиров в Москве привязали свои карты «Тройка» и социальные карты к цифровым пропускам. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» Роман Латыпов.

«В соответствии с указом мэра Москвы для того, чтобы совершить поездку на метро или МЦК (Московское центральное кольцо — Прим.ред.) с 22 апреля понадобится карта „Тройка“ или социальная карта, привязанная к цифровому пропуску», — пояснил он.

Латыпов подчеркнул, что использование прочих видов носителей будет временно прекращено.

«Так, с 21 апреля будет приостановлена продажа единых билетов и с 22 апреля — возможность оплаты бесконтактными банковскими карточками и телефонами с функцией бесконтактной оплаты на турникетах», — сказал он.

По его словам, если при регистрации такой номер указан не был, его можно добавить потом, через портал mos.ru или посредством SMS.

«По нашим данным, порядка 94% делали поездки всегда с использованием карт „Тройка“ или социальных карт. Поэтому мы уверены, что карта „Тройка“ или социальная карта есть практически у всех наших пассажиров. И при необходимости пассажиры, у которых нет карты „Тройка“, могут получить ее в наших кассах», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие документы необходимо иметь при себе, чтобы передвигаться по Москве.

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Тема:
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