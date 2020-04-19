Скончался зараженный коронавирусом отец чемпиона «Формулы-3» Шварцмана
О трагедии сообщил двукратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cheng Min; Instagram @travisanuttoracing
Отец петербургского чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана Михаил скончался. Накануне гонщик подтвердил, что у его родителя диагностировали коронавирус.
О трагедии на своей странице в Instagram сообщил итальянский картингист, двукратный чемпион мира Лоренцо Трависанутто.
«Прими мои глубочайшие соболезнования, мой друг… Я могу только представить, как много твой отец значил для тебя. Мы были как семья. Я с тобой, Роберт. Прощай, Михаил», — написал Лоренцо в сторис.
Официальная причина смерти Михаила Шварцмана не подтверждена. Информации от его сына по этому поводу также не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер режиссер-документалист и продюсер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом.
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