ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет над древней Пальмирой
Армия обороны Израиля воздерживается от комментариев.
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс. Такие данные передает государственное агентство арабской республики САНА, пишет ФАН.
По его информации, поражены «несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей».
В то же время Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о воздушной атаке над Пальмирой.
Ранее сообщалось, что целью израильского удара могли быть поддерживаемые Ираном военизированные формирования.
Древний город Пальмира, который присутствовал на форзацах школьных советских и, частично, российских учебников в 2015 году был захвачен боевиками террористической группировки ИГ* и во многом уничтожен. Работа по сохранению и восстановлению культурного наследия Сирии после его освобождения на протяжении нескольких лет ведется российскими специалистами.
Ранее 5-tv.ru передавал, что ПВО сирийской армии отразили воздушную атаку в небе над городом Хомс.
* — запрещенная на территории РФ организация
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