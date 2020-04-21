Армия обороны Израиля воздерживается от комментариев.

ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет над древней Пальмирой

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

Тема:
Война в Сирии

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс. Такие данные передает государственное агентство арабской республики САНА, пишет ФАН.

По его информации, поражены «несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей».

В то же время Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о воздушной атаке над Пальмирой.

Ранее сообщалось, что целью израильского удара могли быть поддерживаемые Ираном военизированные формирования.

Древний город Пальмира, который присутствовал на форзацах школьных советских и, частично, российских учебников в 2015 году был захвачен боевиками террористической группировки ИГ* и во многом уничтожен. Работа по сохранению и восстановлению культурного наследия Сирии после его освобождения на протяжении нескольких лет ведется российскими специалистами.

Ранее 5-tv.ru передавал, что ПВО сирийской армии отразили воздушную атаку в небе над городом Хомс.

* — запрещенная на территории РФ организация

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