Филипп Киркоров решил продать свои знаменитые костюмы

Страдающий от отсутствия концертов в условиях распространения коронавируса Филипп Киркоров на своей странице в Instagram сообщил о распродаже своих костюмов из знаменитой гардеробной. По словам 52-летнего короля российской эстрады, совсем скоро вместе в байером Омаром Байрамовым он откроет интернет-магазин, в котором все желающие смогут приобрести повседневные и эксклюзивные вещи.

«Совсем скоро запуск нашего проекта. <…> Вы сможете приобрести не только вещи из повседневной жизни, но и мои эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной», — написал Филипп Киркоров.

Instagram @fkirkorov

Народный артист РФ отметил, что часть вырученных средств будет направлена на благотворительность. Подписчики пожелали Филиппу Киркорову удачи в новом проекте, а некоторые юзеры уже сейчас выразили желание обзавестись предметами гардероба звезды эстрады. Нашлись и те, кто воспринял новость от артиста весьма негативно.

«Благотворить — это здорово!»

«Удачи проекту!»

«Не сомневаюсь, что это будет потрясно! Это же — Филипп, он такой один!»

«Кому нужны твои портки из гардероба?»

«Ух, ты! Как здорово! Ждем! Я бы купила пару вещей», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип Киркорова номинирован на премию International New York Film Festival.