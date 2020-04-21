Филипп Киркоров решил продать свои знаменитые костюмы
По словам короля российской эстрады, часть вырученных средств будет направлена на благотворительность.
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Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Страдающий от отсутствия концертов в условиях распространения коронавируса Филипп Киркоров на своей странице в Instagram сообщил о распродаже своих костюмов из знаменитой гардеробной. По словам 52-летнего короля российской эстрады, совсем скоро вместе в байером Омаром Байрамовым он откроет интернет-магазин, в котором все желающие смогут приобрести повседневные и эксклюзивные вещи.
«Совсем скоро запуск нашего проекта. <…> Вы сможете приобрести не только вещи из повседневной жизни, но и мои эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной», — написал Филипп Киркоров.
Народный артист РФ отметил, что часть вырученных средств будет направлена на благотворительность. Подписчики пожелали Филиппу Киркорову удачи в новом проекте, а некоторые юзеры уже сейчас выразили желание обзавестись предметами гардероба звезды эстрады. Нашлись и те, кто воспринял новость от артиста весьма негативно.
«Благотворить — это здорово!»
«Удачи проекту!»
«Не сомневаюсь, что это будет потрясно! Это же — Филипп, он такой один!»
«Кому нужны твои портки из гардероба?»
«Ух, ты! Как здорово! Ждем! Я бы купила пару вещей», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип Киркорова номинирован на премию International New York Film Festival.
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