Давид Манукян выложил в сеть свой вариант популярного челленджа, станцевав в компании двух парней.

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Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян показал, как развлекается в самоизоляции. Он выложил на своей странице в Instagram ролик, в котором в компании друзей устроил зажигательные танцы в костюмах из подушек. Именно этот наряд сейчас стал трендовым в сети, когда пользователи находятся в квартирах, и рядиться во что-то другое нет особого смысла.

«Коллекция весна-лето от Давы. Как вам? Какой день карантина?» — поинтересовался блогер.

В ролике трое парней танцуют почти голые, прикрывшись подушками. Сам Давид в финале видео пытается высоко задрать ногу, но это у него получается скорее комично, чем красиво.

Instagram @dava_m

Фанаты пришли в восторг от задумки блогера. Девушки отмечали, что, если в таком виде парни выйдут на улицы, девушки будут просто падать штабелями.

«Это лучший вариант этого челленджа»

«Ахаха! Когда в душе ты горячая Бейонсе!»

«Требую вид сзади!»

«Круто! Просто огонь», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Давид Манукян оценил секс с Бузовой по десятибалльной шкале.

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