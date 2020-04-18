«Когда в душе ты Бейонсе»: бойфренд Бузовой зажег в костюме из подушки — видео
Давид Манукян выложил в сеть свой вариант популярного челленджа, станцевав в компании двух парней.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @dava_m
Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян показал, как развлекается в самоизоляции. Он выложил на своей странице в Instagram ролик, в котором в компании друзей устроил зажигательные танцы в костюмах из подушек. Именно этот наряд сейчас стал трендовым в сети, когда пользователи находятся в квартирах, и рядиться во что-то другое нет особого смысла.
«Коллекция весна-лето от Давы. Как вам? Какой день карантина?» — поинтересовался блогер.
В ролике трое парней танцуют почти голые, прикрывшись подушками. Сам Давид в финале видео пытается высоко задрать ногу, но это у него получается скорее комично, чем красиво.
Фанаты пришли в восторг от задумки блогера. Девушки отмечали, что, если в таком виде парни выйдут на улицы, девушки будут просто падать штабелями.
«Это лучший вариант этого челленджа»
«Ахаха! Когда в душе ты горячая Бейонсе!»
«Требую вид сзади!»
«Круто! Просто огонь», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Давид Манукян оценил секс с Бузовой по десятибалльной шкале.
- 18 апр
- Собчак высмеяла «купающихся в макаронах» Бузову и Ивлееву. За них заступился Галкин
- 17 апр
- Бузова рассказала, как отметит Пасху в самоизоляции
- 17 апр
- Рудковская, Успенская, Бузова — битва гардеробов
- 16 апр
- «Супер-зажигалка»: Манукян оценил секс с Бузовой по десятибалльной шкале
- 16 апр
- «Стеб на Бузову?» — Ивлеева показала фото в ванне с дошираком
- 15 апр
- Сестра Бузовой рассказала о своих достижениях в самоизоляции
- 14 апр
- «У нас с Давидом будет ребенок!» — Бузова и Манукян показали, как бы выглядела их дочка
- 13 апр
- «Дед мне не нужен»: новый избранник Лолиты снова оказался моложе нее
- 13 апр
- «Самая вкусная ванна в мире»: Бузова эротично поплескалась в лапше
- 12 апр
- Бузова отрезала себе волосы и подожгла брендовые платья из-за спора с блогером
Читайте также
93%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?