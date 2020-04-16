«Супер-зажигалка»: Манукян оценил секс с Бузовой по десятибалльной шкале
Интимные подробности отношений с певицей блогер рассказал в шоу «Вопрос ребром».
Фото: Instagram @buzova86
Блогер Давид Манукян рассказал, насколько хороша в постели Ольга Бузова. Раскрыть интимные подробности отношений с певицей ему пришлось в шоу «Вопрос ребром». Он назвал свою избранницу очень темпераментной «супер-зажигалкой» и оценил секс с ней на 10 баллов из 10. По словам Давы, Бузова — лучшая женщина в его жизни, а ему есть с кем сравнивать.
«Это бесценно», — заключил блогер, признавшись, что последний секс у него был буквально перед выходом из дома.
Как напоминает Teleprogramma.pro, до начала отношений с Манукяном Бузова жаловалась, что у нее не было секса больше года. При этом, по словам артистки, секс без любви для нее неприемлем и на разовые отношения она никогда бы не согласилась.
Известно, что Ольга три с половиной года была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара рассталась в 2016 году и певица говорила, что очень тяжело переживала развод. При этом, по слухам, бывший муж оставил Бузову ни с чем.
Сейчас, как ранее писал 5-tv.ru, певица пережидает эпидемию коронавируса в самоизоляции вместе с Давидом Манукяном. На днях они выложили в сеть трогательный видеоролик про свадьбу, который поклонники восприняли как намек.
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