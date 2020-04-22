По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас «неподходящее время думать о выгодах или ожиданиях».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sina Schuldt, /Kremlin Pool, /Pete Marovich, /Dmitry Golubovich, /Jens Büttner

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг тезис о том, что оказание Москвой медицинской помощи Вашингтону могло преследовать цель ослабления санкционного давления из-за океана. Соответствующую позицию представитель Кремля изложил в опубликованном в среду интервью американской телекомпании CNBC.

По словам Пескова, при обсуждении вопроса поставок российский лидер Владимир Путин со своим американским коллегой Дональдом Трампом «не поднимал тему санкций».

«Это неподходящее время — думать о выгодах или ожиданиях, когда вы организуете подобного рода помощь. Он (президент РФ — прим.ред.) против политизации помощи», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что Путину было известно, что некоторые американские штаты «испытывают очень тяжелую ситуацию с аппаратами искусственной вентиляции легких и другими материалами, его первым решением было направить помощь».

Как передавал 5-tv.ru, 1 апреля в США прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора Путина и Трампа.

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Тема:
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