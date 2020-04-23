Трое скончались в штате Техас и двое в Оклахоме.

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Фото, видео: Twitter @roydenogletree

Тема:
Торнадо в США

Пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на несколько регионов США. Как сообщает американский телеканал CNN, три человека погибли в штате Техас, по меньшей мере 20 человек пострадали. В результате буйства стихии были разрушены жилые дома, постройки, оборваны линии электропередачи и повалены деревья.

Два человека скончались в округе Маршалл, на юге Оклахомы, также есть раненые. Разрушения есть в жилищах граждан, также повалены деревья. Как рассказал представитель местных экстренных служб Роберт Чейни, некоторые деревья были сломаны под весом автомобилей, брошенных на них силой торнадо.

Кадры того, как торнадо надвигается на южные штаты, в сеть выложила Национальная метеорологическая служба США. Ранее в ней предупреждали жителей о надвигающемся торнадо со скоростью ветра 17,8 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал о шести пострадавших в результате разрушительного торнадо, обрушившегося на город Джонсборо в штате Арканзас.

Пять человек погибли во время торнадо в США

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Twitter @roydenogletree

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Twitter @roydenogletree

Тема:
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