Пять человек погибли во время торнадо в США
Трое скончались в штате Техас и двое в Оклахоме.
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Фото, видео: Twitter @roydenogletree
Пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на несколько регионов США. Как сообщает американский телеканал CNN, три человека погибли в штате Техас, по меньшей мере 20 человек пострадали. В результате буйства стихии были разрушены жилые дома, постройки, оборваны линии электропередачи и повалены деревья.
Два человека скончались в округе Маршалл, на юге Оклахомы, также есть раненые. Разрушения есть в жилищах граждан, также повалены деревья. Как рассказал представитель местных экстренных служб Роберт Чейни, некоторые деревья были сломаны под весом автомобилей, брошенных на них силой торнадо.
We have a crazy number of meteorological events happening here...can you count them all? We were on the scene while storms rolled through the southern plains earlier today. #rainbow #okwx #hail pic.twitter.com/ZXEX89whYc— WeatherNation (@WeatherNation) April 23, 2020
Кадры того, как торнадо надвигается на южные штаты, в сеть выложила Национальная метеорологическая служба США. Ранее в ней предупреждали жителей о надвигающемся торнадо со скоростью ветра 17,8 метров в секунду.
Ранее 5-tv.ru сообщал о шести пострадавших в результате разрушительного торнадо, обрушившегося на город Джонсборо в штате Арканзас.
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