Пять человек погибли во время торнадо в США

Пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на несколько регионов США. Как сообщает американский телеканал CNN, три человека погибли в штате Техас, по меньшей мере 20 человек пострадали. В результате буйства стихии были разрушены жилые дома, постройки, оборваны линии электропередачи и повалены деревья.

Два человека скончались в округе Маршалл, на юге Оклахомы, также есть раненые. Разрушения есть в жилищах граждан, также повалены деревья. Как рассказал представитель местных экстренных служб Роберт Чейни, некоторые деревья были сломаны под весом автомобилей, брошенных на них силой торнадо.

We have a crazy number of meteorological events happening here...can you count them all? We were on the scene while storms rolled through the southern plains earlier today. #rainbow #okwx #hail pic.twitter.com/ZXEX89whYc