Двойником Ольги Бузовой оказался мужчина

Одна из нашумевших новостей за последние дни — у Бузовой появился двойник, который потратил более трех миллионов рублей на пластические операции. Ради схожести с кумиром Небузова — такой ник у него в Instagram, решился на множество хирургических вмешательств. И, кажется, не собирается останавливаться.

«Мне поправили связки, удалили кадык, скоро голос будет более похожим на Олин», — рассказал двойник в социальных сетях.

Instagram @ne_buzova86

На последнем видео, которое Небузова выложил в Instagram, подписчики заметили мужское достоинство. Правда, сначала все подумали, что это попытка привлечь внимание к собственной персоне.

«Да она в трусы что-то положила и хайпит типа она мужик», — сначала предполагали подписчики.

Однако недавно оказалось, что двойник певицы действительно мужчина.

«Давно следила за тобой. Когда писали некоторые, что похожа на транса, даже обидно было за тебя. Думала, у девушки просто грубоватые черты лица плюс яркий контуринг. А тут вон какое дело»;

«Че за… Я думала, что ты женщина, а ты транс получается», — удивились фолловеры.

Причем Небузова уже сыскал популярность. У него даже появился собственный пиар-менеджер. От бесплатных комментариев двойник отказывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Манукян оценил секс с Бузовой по десятибалльной шкале.