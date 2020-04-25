В Сирии ситуация с распространением коронавируса выглядит весьма благополучной — за последние сутки ни одного погибшего, всего же в стране на сегодня три жертвы COVID-19. Сирийским медикам в борьбе с опасной инфекцией пригодились их военные навыки — с той лишь разницей, что вместо раненых спасать приходится зараженных.

Во всех крупных городах и на месте военных госпиталей развернуты изоляторы для больных. На дорогах страны — повсюду мобильные медицинские посты. При малейшем подозрении на ухудшение здоровья — людей отправляют в обсерватор. За ситуацией в Сирии следит корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент ЮАР не смог с первого раза надеть медицинскую маску в прямом эфире. Главе государства понадобилось несколько попыток, чтобы воспользоваться защитным средством правильно.