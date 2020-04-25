Как сирийские медики ведут борьбу с коронавирусом
В местах, где еще недавно шли бои, теперь развернули целые полевые госпитали.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Prabhat Kumar Verma, 5-tv.ru
В Сирии ситуация с распространением коронавируса выглядит весьма благополучной — за последние сутки ни одного погибшего, всего же в стране на сегодня три жертвы COVID-19. Сирийским медикам в борьбе с опасной инфекцией пригодились их военные навыки — с той лишь разницей, что вместо раненых спасать приходится зараженных.
Во всех крупных городах и на месте военных госпиталей развернуты изоляторы для больных. На дорогах страны — повсюду мобильные медицинские посты. При малейшем подозрении на ухудшение здоровья — людей отправляют в обсерватор. За ситуацией в Сирии следит корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент ЮАР не смог с первого раза надеть медицинскую маску в прямом эфире. Главе государства понадобилось несколько попыток, чтобы воспользоваться защитным средством правильно.
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