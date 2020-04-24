ФНС запустит сервис по выплате субсидий малому бизнесу на зарплату сотрудникам

По словам главы ведомства Даниила Егорова, выплаты не будут облагаться подоходным налогом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе брифинга заявил о запуске с 1 мая сервиса по выплате субсидий бизнесу на зарплату сотрудникам. По словам главы ведомства, данные выплаты не будут облагаться подоходным налогом.

«Я прошу налогоплательщиков не спешить. Мы сейчас очень стараемся сделать максимально комфортный инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачиваться, для того чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая я обязуюсь, безусловно, мы этот сервис запустим», — сказал Даниил Егоров.

Отмечается, что субсидии в размере одного минимального размера оплаты труда (в 2020 году -12130 рублей — Прим.ред.) на каждого сотрудника будут выплачиваться предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Главным условием станет сохранение количества рабочих мест не менее 90% по состоянию на 1 апреля.

Глава ФНС добавил, что сдача налоговых деклараций переносится на три месяца. Отчетность по страховым взносам и по налогу на добавленную стоимость необходимо предоставить в ведомство до 15 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что государство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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