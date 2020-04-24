Матвиенко призвала россиян не планировать поездки за границу в 2020 году
По словам спикера Совфеда, сроки окончания режима самоизоляции из-за коронавируса будут зависеть от эпидемиологической обстановки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, /Komsomolskaya Pravda
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире федерального телеканала призвала россиян не планировать поездки за границу в 2020 году. По словам спикера, сроки окончания режима самоизоляции в РФ будут зависеть от развития эпидемиологической обстановки.
«Один год — это же ведь не трагедия? Вот на этот год не надо планировать никаких зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства не скоро в полном объеме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев, не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение и так далее», — сказала Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что отмена ограничительных мер в стране будут происходить поэтапно, чтобы не допустить повторного распространения COVID-19. Валентина Матвиенко добавила, что правительство не заинтересовано в том, чтобы держать людей в самоизоляции.
«Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо. Как только позволит ситуация, ограничительные меры будут поэтапно сниматься», — заключила Валентина Матвиенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции.
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