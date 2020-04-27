Самолет с 30-метровой георгиевской лентой несколько часов кружил над Чикаго

В США был дан старт акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В рамках предпраздничных мероприятий самолет с 30-метровой георгиевской лентой в течение нескольких часов летал Чикаго и озером Мичиган.

«Ленточку специально для нашей акции изготовила одна из американских компаний. И эта георгиевская ленточка уникальна, так как обычные рекламные баннеры, которые зачастую можно увидеть в небе над американскими городами, значительно меньше и короче», — рассказал ТАСС президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

Как отмечает издание, в ближайшее время небесную эстафету примет Даллас, затем Сан-Франциско, а уже 9 мая гигантскую георгиевскую ленточку можно будет увидеть в небе над Нью-Йорком.

По словам Кочана, ежегодно в рамках акции американцам на улицах также раздавали георгиевские ленточки. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса они будут находиться в продуктовых магазинах, где каждый желающий сможет одну из них себе взять.

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободивших народ от фашистских захватчиков. В США акцию подхватили в 2011 году.

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