Московская рок-группа «Ногу свело!» показала пример продуктивности в условиях режима самоизоляции, выпустив новый сингл с говорящим названием — «Золотое время».

Бессменный лидер коллектива Максим Покровский философски относится к вынужденным ограничительным мерам.

«Мы можем выбирать практически все в нашей жизни — как мы проводим время, какая у нас работа и профессия, как и с кем мы общаемся, где и с кем мы живем. Но мы не можем выбрать одного. Мы не можем выбрать время, в котором мы живем. Песня „Золотое время“ во многом именно об этом», — пояснил 51-летний музыкант.

Концепция новой песни сформировалась у участников группы еще за несколько недель до карантина. Тем не менее, в сложившихся обстоятельствах запись уже велась на домашней студии Максима в условиях самоизоляции.

Более того, лидер «Ногу свело!», основанной в начале 1990-х годов, 24 апреля 2020 года в рамках онлайн-марафона «Я буду ждать свою музыку» презентовал свой новый клип на песню «Sexy».

Ранее Максим Покровский в интервью 5-tv.ru рассказал о новом альбоме «Хочу бодаться!», своих любимых песнях и истории группы.