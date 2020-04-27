Музыканты московской рок-группы, созданной в начале 1990-х годов, и перед лицом коронавируса продолжают заниматься творчеством, даже в условиях ограничительных мер.

Фото, видео: Instagram @max_pokrovskiy; YouTube / Nogu Sveló!

Тема:
Эпидемия коронавируса

Московская рок-группа «Ногу свело!» показала пример продуктивности в условиях режима самоизоляции, выпустив новый сингл с говорящим названием — «Золотое время».

Бессменный лидер коллектива Максим Покровский философски относится к вынужденным ограничительным мерам.

«Мы можем выбирать практически все в нашей жизни — как мы проводим время, какая у нас работа и профессия, как и с кем мы общаемся, где и с кем мы живем. Но мы не можем выбрать одного. Мы не можем выбрать время, в котором мы живем. Песня „Золотое время“ во многом именно об этом», — пояснил 51-летний музыкант.

Концепция новой песни сформировалась у участников группы еще за несколько недель до карантина. Тем не менее, в сложившихся обстоятельствах запись уже велась на домашней студии Максима в условиях самоизоляции.

Более того, лидер «Ногу свело!», основанной в начале 1990-х годов, 24 апреля 2020 года в рамках онлайн-марафона «Я буду ждать свою музыку» презентовал свой новый клип на песню «Sexy».

Ранее Максим Покровский в интервью 5-tv.ru рассказал о новом альбоме «Хочу бодаться!», своих любимых песнях и истории группы.

 
Тема:
Эпидемия коронавируса
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