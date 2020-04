Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о коронавирусе

Голливудская звезда Брэд Питт в образе главы комиссии по борьбе с распространением COVID-19 в США Энтони Фаучи высмеял слова американского лидера Дональда Трампа о коронавирусе. Актер выступил с соответствующим заявлением в эфире шоу Saturday Night Live.

Знаменитость прокомментировал изречение президента Соединенных Штатов, что «зараза» исчезнет «как чудо». Помимо прочего, Брэд Питт сравнил рекомендованные Дональдом Трампом методы лечения коронавируса с Tide Pod Challenge, в котором пользователи всемирной паутины намеревались прокусить капсулы со стиральным порошком, но отказывались от затеи в последний момент.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT