Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о коронавирусе

Голливудская звезда Брэд Питт в образе главы комиссии по борьбе с распространением COVID-19 в США Энтони Фаучи высмеял слова американского лидера Дональда Трампа о коронавирусе. Актер выступил с соответствующим заявлением в эфире шоу Saturday Night Live.

Знаменитость прокомментировал изречение президента Соединенных Штатов, что «зараза» исчезнет «как чудо». Помимо прочего, Брэд Питт сравнил рекомендованные Дональдом Трампом методы лечения коронавируса с Tide Pod Challenge, в котором пользователи всемирной паутины намеревались прокусить капсулы со стиральным порошком, но отказывались от затеи в последний момент.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live — SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

Особому вниманию актера подверглось заявление американского лидера о вакцине от COVID-19, которая, по словам Трампа, станет доступна «относительно скоро».

«Относительно скоро по отношению к чему? К истории Земли? Тогда да, вакцина действительно скоро появится. Но, например, если вы скажете другу, что относительно скоро придете и появитесь через полтора года, то он будет относительно зол», — подчеркнул Брэд Питт в образе вирусолога.

Стоит отметить, что сам Энтони Фаучи в беседе с журналистами признавался — пародию на самого себя он хотел видеть именно в исполнении голливудской звезды.

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