Российские военные провели воздушное патрулирование в Сирии
Главной задачей патруля является сбор данных для наземных служб.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Сирии российские военные начали воздушное патрулирование наиболее проблемных районов страны. Каждый день на маршрут, проложенный вдоль автотрассы М-4, ведущей к провинции Эр-Ракка вылетают боевой вертолет Ми-35 и транспортный Ми-8.
С воздуха наши специалисты следят за действиями различных вооруженных формирований. Именно в этом районе проводят свою операцию турецкие военные, неподалеку от них силы сирийской армии и курдские отряды самообороны. Иногда появляются и американские бронемашины.
Задача воздушных наблюдателей — сбор данных для наземного патруля. Кроме этого в случае какой-либо провокации со стороны боевиков, летчики готовы ответить ракетным ударом.
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