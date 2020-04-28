В Сирии российские военные начали воздушное патрулирование наиболее проблемных районов страны. Каждый день на маршрут, проложенный вдоль автотрассы М-4, ведущей к провинции Эр-Ракка вылетают боевой вертолет Ми-35 и транспортный Ми-8.

С воздуха наши специалисты следят за действиями различных вооруженных формирований. Именно в этом районе проводят свою операцию турецкие военные, неподалеку от них силы сирийской армии и курдские отряды самообороны. Иногда появляются и американские бронемашины.

Задача воздушных наблюдателей — сбор данных для наземного патруля. Кроме этого в случае какой-либо провокации со стороны боевиков, летчики готовы ответить ракетным ударом.

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