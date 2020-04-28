Когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом?
Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что РФ в ближайшее время выйдет на плато по COVID-19.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Сергей Коньков; www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-images.de, Cdc/Cdc, Sven Hoppe,
Вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью РИА Новости рассказал, когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом. Доктор медицинских наук сделал предположение, что РФ в ближайшее время выйдет на плато по COVID-19.
Профессор отметил, что снижение динамики инфицирования новым внеклеточным агентом должно начаться ориентировочно через две недели.
«В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Поэтому я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация. Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — сказал Анатолий Альтштейн.
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