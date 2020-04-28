Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России
В этом году из-за ситуации с коронавирусом волонтеры не будут раздавать символ Победы на улицах — присоединиться к акции можно в интернете.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». Но в этом году волонтеры не будут раздавать символ Победы на улицах. Организаторы просят всех оставаться дома. Акция пройдет в новом формате.
К ней можно присоединиться в интернете — достаточно сфотографироваться с ленточкой, которая осталась с прошлого 9 мая. Или же на официальной странице движения в Instagram можно найти виртуальную Георгиевскую ленточку и наложить изображение на свою фотографию в соцсетях.
Волонтеры развезут Георгиевские ленточки ветеранам и пенсионерам. Также символ Победы передадут сотрудникам полиции, врачам и соцработникам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерийские салюты пройдут в шести городах ЗВО в День Победы.
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