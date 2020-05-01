Военные поздравили 99-летнего ветерана концертом и онлайн-авиапарадом

Военные поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Екатеринбурга Лазаря Иоффе концертом и онлайн-авиапарадом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Фронтовику на подвижном экране была продемонстрирована парадная тренировка авиационного расчета истребителей-бомбардировщиков Су-34. Летчики во время пилотирования поздравили Лазаря Иоффе с наступающей 75-й годовщиной Победы в радиоэфире и выполнили фигуры пилотажа «бочка», боевой разворот, а также заход на цель. После чего артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили для ветерана песню «День Победы».

Начальник штаба — начальник связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин лично поздравил Лазаря Иоффе и вручил ему поздравительный адрес от командующего войсками. Кроме того, фронтовику были переданы праздничный набор и письма от военнослужащих в рамках акции «Почта Победы».

«В письмах, стилизованных под фронтовые треугольники, военнослужащие ЦВО поблагодарили ветерана за его храбрость, смелость и самоотверженность, проявленные в боях. Всего было передано более 30 писем, написанных военнослужащими в гарнизонах Сибири, Урала и Поволжья», — отметили в пресс-службе ЦВО.

Лазарь Соломонович Иоффе воевал в составе 1174-го стрелкового Алленштайнского Краснознаменного ордена Кутузова полка, 348-й Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, сформированной на Урале. Был тяжело ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также орденом «Великой Отечественной войны» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парад для ветерана Великой Отечественной войны провели в Ленинградской области.