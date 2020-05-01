Банки отменили комиссию за переводы в системе быстрых платежей с 1 мая

Данная мера введена Центробанком в качестве поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Артем Коротаев; ТАСС / Гердо Владимир; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

По меньшей мере девять банков отменяют с 1 мая комиссию за переводы через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ, не превышающие 100 тысяч рублей в месяц, сообщают «Известия». В число финансовых организаций вошли Райффайзенбанк, «Юникредит», Промсвязьбанк, Росбанк, Почта Банк, крымский РНКБ, банки «Левобережный», «Финам» и «Нейва».

Данный сервис позволяет жителям страны перечислять деньги по номеру телефона на карты подключенных к СБП банков. Эта мера была введена Центробанком в качестве поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что при выявлении нарушений регулятор будет вынужден применить надзорные меры.

В Центральном банке РФ пояснили, что срок отмены комиссии за переводы в настоящий момент не ограничен. В случае превышения установленного лимита перечисления средств тариф за операцию не должен составлять более 0,5% от суммы, но не более 1500 рублей.

Издание отмечает, что Сбербанк по состоянию на 1 мая еще не обеспечил всем клиентам возможность бесплатных переводов через СБП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие нововведения ждут россиян с 1 мая.

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 мая
Скворцова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
1 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 1 мая
30 апр
Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян соблюдать самоизоляцию
30 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 30 апреля
30 апр
«Зато красивая»: Анна Михалкова пожаловалась, что ее мозг «впал в спячку»
30 апр
Клинические исследования вакцины от коронавируса в России начнутся в июле
30 апр
Волонтеры «Мы вместе» оказали помощь более миллиону россиян в самоизоляции
30 апр
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
30 апр
ВОЗ назвала условие окончания самоизоляции россиян
30 апр
«Вместе дома! И не болеем!» — «Дорожное радио» запустило новую рубрику

Читайте также

+6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

Последние новости

13:43
Чем восхитил фанатов первомайский образ Любови Толкалиной?
13:29
«Унесенные ветром»: В Петербурге пенсионерка сбросила из окна мошенникам 100 тысяч рублей
13:20
Видео: Boeing 787 врезался в Airbus A380 во время урагана в Дохе
13:11
«Глаза-озера»: Кудрявцева умилила поклонников снимком полуторагодовалой дочери
12:54
Крис Пратт предложил фанатам стать пищей для динозавров в «Мире Юрского периода»
12:43
Банки отменили комиссию за переводы в системе быстрых платежей с 1 мая

Сейчас читают

«Ноги моей мечты»: российская гимнастка устроила дефиле в свадебном платье верхом на муже
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака
Пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок