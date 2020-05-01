Банки отменили комиссию за переводы в системе быстрых платежей с 1 мая

По меньшей мере девять банков отменяют с 1 мая комиссию за переводы через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ, не превышающие 100 тысяч рублей в месяц, сообщают «Известия». В число финансовых организаций вошли Райффайзенбанк, «Юникредит», Промсвязьбанк, Росбанк, Почта Банк, крымский РНКБ, банки «Левобережный», «Финам» и «Нейва».

Данный сервис позволяет жителям страны перечислять деньги по номеру телефона на карты подключенных к СБП банков. Эта мера была введена Центробанком в качестве поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что при выявлении нарушений регулятор будет вынужден применить надзорные меры.

В Центральном банке РФ пояснили, что срок отмены комиссии за переводы в настоящий момент не ограничен. В случае превышения установленного лимита перечисления средств тариф за операцию не должен составлять более 0,5% от суммы, но не более 1500 рублей.

Издание отмечает, что Сбербанк по состоянию на 1 мая еще не обеспечил всем клиентам возможность бесплатных переводов через СБП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие нововведения ждут россиян с 1 мая.