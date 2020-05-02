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Приложение для трансляции «Бессмертного полка» позволяет увидеть участников акции по всему миру

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Игорь Рязов
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Изначально в петербургском ИТМО хотели сделать программу для страдающих от одиночества в самоизоляции, но затем адаптировали идею под проведение памятной акции.

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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Разработчики петербургского университета ИТМО создали специальное приложение для трансляции «Бессмертного полка» в дистанционном режиме. Об истории его создания и возможностях 5-tv.ru рассказал один из разработчиков, заместитель декана факультета инфокоммуникационных технологий вуза Олег Басов.

«Просто вот как-то так паззл сложился. Вечером ехал с работы, папа позвонил: „Там дедушкина фотография, размести куда-нибудь“. А вечером я прочитал историю на нашем новостном портале университета ИТМО о приложении, которое ребята создали для тех, кто сидит дома в режиме самоизоляции, кому одиноко и прочее. А утром YouTube включил почему-то песню патриотическую. Ну, и когда ехал на работу как-то пазл сложился, я к ребятам обратился: „Можете свое приложение доработать?“ Они согласились. Мы заручились поддержкой руководства, они начали разрабатывать, я общее руководство и продвижение осуществлял», — рассказал Басов историю создания приложения.

По его словам, когда разработка была более или менее завершена, он связался с первым инициатором акции «Бессмертный полк» Сергеем Колотовкиным из Томска. Тот тоже нашел способ провести акцию в онлайн-режиме, однако за счет простой публикации постов о воевавших родственников на страницах «Бессмертного полка» в соцсетях. Идея приложения ИТМО оказалась сложнее.

«Особенностью нашей разработки является то, что те же посты с Instagram, которые имеют привязку к геолокации, они размещаются на карте. Открывая карту, можно увидеть то, какие посты, посвященные Дню Победы, 9 мая, вывесили с привязкой к конкретной локации. Поэтому можно посмотреть, кто сейчас в России помнит День Победы, помнит своего солдата, своих ветеранов, участников войны. Можно увеличить масштаб и посмотреть не только конкретный город, но и конкретную улицу: кто в соседнем доме, кого вспоминает», — объяснил уникальность разработки замдекана ИТМО.

Он также уточнил, что приложением могут пользоваться люди, не зарегистрированные в Instagram. В программе есть свои инструменты для размещения постов. Также в ней можно включить военные песни, чтобы почувствовать себя в условиях, максимально приближенных к прохождению в настоящей колонне «Бессмертного полка».

«Оно (приложение — Прим. ред.) уже начало работать, я уже сам его включал. Очень интересно посмотреть, кто что выкладывает. Люди помнят и по-разному предлагают провести акцию, а мы можем посмотреть, какие тенденции там, допустим, в Пскове или Новгороде, ну и вообще по всей России. Интересные были посты, которые наши соотечественники (публиковали — Прим. ред.) в Аргентине», — отметил Басов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всероссийская акция «Бессмертный полк» состоится, несмотря на пандемию. Памятное мероприятие пройдет не на главных улицах городов России, а в онлайн-формате.

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