Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала рассказал, как отпразднует 75-ю годовщину Победы над фашизмом. Представитель Кремля подчеркнул, что будет, как и обычно, решать некоторые рабочие вопросы.

Дмитрий Песков добавил, что по завершению мероприятий обязательно поднимет рюмку в честь праздника и исполнит песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы»

«Так или иначе, какие-то будут рабочие моменты. А потом рюмку водки обязательно выпью… и „День победы“ спою, конечно», — сказал Дмитрий Песков.

30 апреля на встрече с участниками общероссийской акции «МыВместе» президент РФ Владимир Путин поддержал идею выйти 9 мая на балкон и спеть «День Победы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступит с новым обращением к россиянам в День Победы у Вечного огня. Президент обратится к россиянам в пятый раз с начала эпидемии коронавируса.