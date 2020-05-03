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«Сегодня это только надежда»: Роспотребнадзор озвучил условие ослабления ограничений после 12 мая

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Сергей Зеленский
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Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала в эфире программы одного из федеральных каналов.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин, Сергей Коньков; ТАСС / Евгений Разумный

Тема:
Эпидемия коронавируса

Введенные в России ограничения на фоне борьбы с распространением коронавируса могут быть ослаблены после 12 мая при условии, что население будет соблюдать режим самоизоляции в течение начавшихся майских праздников. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на одном из федеральных каналов.

«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — сказала она.

Всемирная организация здравоохранения также ранее допустила постепенное ослабление ограничительных мер в России после майских праздников, но при соблюдении населением страны режима самоизоляции.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Как передавал 5-tv.ru, за последние сутки в РФ подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах.

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Тема:
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