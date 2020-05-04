Московские спасатели спели «Темную ночь» в честь 75-летия Победы

Московские спасатели, пожарные, летчики, врачи и водолазы приняли участие во всемирном флешмобе «Победные песни поем все вместе». Видео исполнения композиции «Темная ночь» они поделились на своем YouTube-канале.

Сотрудники службы 112 отметили, что, несмотря на невозможность живой акции «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса, они помнят и чтут память предков, подаривших человечеству мирное небо над головой.

«Все исполнители этой песни, хоть и не являются певцами, но поют с душой. Сейчас они находятся на боевом посту — спасают людей на пожарах, вылетают для эвакуации пострадавших на вертолетах, оказывают помощь на воде, принимают звонки в экстренных ситуациях, сталкиваясь с человеческой болью», — рассказали об участниках флешмоба спасатели.

В сети в честь 75-летия Победы проходит множество акций памяти. Так, традиционное шествие «Бессмертный полк» в этом году пройдет в виртуальном формате. Как писал ранее 5-tv.ru, принять участие в акции уже выразили желание более 600 тысяч человек по всей России. Кроме того, во всех регионах страны волонтеры передают георгиевские ленточки ветеранам и всем желающим почтить память героев Великой Отечественной войны.

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