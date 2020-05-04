Нужно ли делать плановые прививки детям во время пандемии коронавируса
Приостановка плановой вакцинации может вызвать вспышки не менее опасных, чем COVID-19 болезней, считает эксперт.
Фото: dpa/picture-alliance
На время пандемии коронавируса медики и власти призывают граждан России обращаться за медицинской помощью только в экстренных случаях, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Плановые госпитализации отменены, а вакцинация взрослого населения приостановлена до стабилизации ситуации с распространением COVID-19 распоряжением Роспотребнадзора. Делать ли прививки детям, согласно рекомендации Минздрава, регионы должны решать самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Необходимо ли приостановить из-за коронавируса плановые прививки и не вызовет ли это вспышки других заболеваний? «Экспресс-газета» публикует мнение эксперта — врача, старшего медицинского консультанта сервиса «Теледоктор24» Нэи Георгиевой. Она убеждена, что делать прививки детям во время пандемии необходимо, вакциноуправлямые инфекции выйдут из-под контроля, и вспышки не менее опасных, чем коронавирус, болезней приведут к еще большей нагрузке на медиков.
«В приоритете — первичные вакцинальные комплексы от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка. Также нельзя откладывать вакцинацию новорожденных и восприимчивых людей от пневмококка», — говорит специалист.
Кроме того, не стоит откладывать и повторную вакцинацию. Для формирования у детей стойкого иммунитета иногда вакцины прививают в несколько этапов. Если нарушить график, антитела от первой прививки не смогут полноценно защитить организм от инфекции, а их число будет постепенно снижаться.
«Таким образом нарушенная схема вакцинации сведет эффект от первой прививки к нулю», — отмечает доктор.
И если все-таки по какой-то причине от повторной прививки пришлось отказаться, необходимо будет составить новое расписание — так называемый график догоняющей вакцинации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным на 4 мая, в мире выявлено более трех с половиной миллионов случаев заражения COVID-19. В России коронавирус обнаружен у 134 тысяч человек.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 4 мая
- Филипп Киркоров и его «детки-конфетки» сдали анализы на коронавирус
- 4 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
- 4 мая
- Заболевания и смертность от COVID-19 напрямую связаны с нарушением самоизоляции
- 4 мая
- Когда закончится самоизоляция — узнаем у Путина
- 4 мая
- «Вы — герои нашего времени»: фанаты «Спартака» поддержали врачей на пустом стадионе
- 4 мая
- 58 идей, чем заняться в самоизоляции
- 4 мая
- Коронавирус подозревают у стюарда самолета из Китая, вылетевшего в Москву
- 4 мая
- В России за сутки вылечились от коронавируса 1 456 человек
- 4 мая
- Тест на COVID-19 у председателя Заксобрания Ленобласти показал положительный результат
- 4 мая
- В России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19
Читайте также
66%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?