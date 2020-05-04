Нужно ли делать плановые прививки детям во время пандемии коронавируса

На время пандемии коронавируса медики и власти призывают граждан России обращаться за медицинской помощью только в экстренных случаях, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Плановые госпитализации отменены, а вакцинация взрослого населения приостановлена до стабилизации ситуации с распространением COVID-19 распоряжением Роспотребнадзора. Делать ли прививки детям, согласно рекомендации Минздрава, регионы должны решать самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Необходимо ли приостановить из-за коронавируса плановые прививки и не вызовет ли это вспышки других заболеваний? «Экспресс-газета» публикует мнение эксперта — врача, старшего медицинского консультанта сервиса «Теледоктор24» Нэи Георгиевой. Она убеждена, что делать прививки детям во время пандемии необходимо, вакциноуправлямые инфекции выйдут из-под контроля, и вспышки не менее опасных, чем коронавирус, болезней приведут к еще большей нагрузке на медиков.

«В приоритете — первичные вакцинальные комплексы от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка. Также нельзя откладывать вакцинацию новорожденных и восприимчивых людей от пневмококка», — говорит специалист.

Кроме того, не стоит откладывать и повторную вакцинацию. Для формирования у детей стойкого иммунитета иногда вакцины прививают в несколько этапов. Если нарушить график, антитела от первой прививки не смогут полноценно защитить организм от инфекции, а их число будет постепенно снижаться.

«Таким образом нарушенная схема вакцинации сведет эффект от первой прививки к нулю», — отмечает доктор.

И если все-таки по какой-то причине от повторной прививки пришлось отказаться, необходимо будет составить новое расписание — так называемый график догоняющей вакцинации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным на 4 мая, в мире выявлено более трех с половиной миллионов случаев заражения COVID-19. В России коронавирус обнаружен у 134 тысяч человек.

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