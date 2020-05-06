Таким необычным способом с 75-й годовщиной Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: пресс-служба Западного военного округа

Тема:
День Победы

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили фронтовиков персональным парадом военной техники в городе Луга в Ленинградской области.

Во дворе жилого дома состоялась демонстрация техники специально для Героя Социалистического Труда Валентина Гребнева и Героя Советского Союза Александра Семенова.

Перед окнами ветеранов в одной колонне прошли противотанковые пушки МТ-12, система реактивного залпового огня «Град», боевая разведывательная машина БРДМ. Возглавил колонну техники плавающий автомобильный транспортер переднего края, украшенный баннерами, посвященными Победе. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Ветеранам вручили ценные подарки и благодарственные письма. Артисты художественной самодеятельности в сопровождении военного оркестра исполнили для них песни военных лет.

Известно, что в честь 75-летия Победы в шести городах ЗВО — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске — пройдут артиллерийские салюты.

Также 9 мая над 12 городами ЗВО совершат пролет 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Традиционная акция «Бессмертный полк» в праздничный день впервые пройдет в формате онлайн-шествия. Видео будут транслировать на медиаэкранах крупных городов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы.

Видео: парад военной техники прошел во дворе жилого дома в Ленобласти

1/8

пресс-служба Западного военного округа

2/8

пресс-служба Западного военного округа

3/8

пресс-служба Западного военного округа

4/8

пресс-служба Западного военного округа

5/8

пресс-служба Западного военного округа

6/8

пресс-служба Западного военного округа

7/8

пресс-служба Западного военного округа

8/8

пресс-служба Западного военного округа

Тема:
День Победы
6 мая
Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду в честь 75-летия Победы в ВОВ
5 мая
Надежда Бабкина после госпитализации призвала фанатов дружно спеть «День Победы»
5 мая
В СК призвали сотрудников и студентов поддержать акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате
5 мая
Чем угощают гостей на приемах у Путина по случаю Дня Победы?
5 мая
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках в онлайн-караоке
4 мая
Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет
4 мая
Песков рассказал о планах Путина на 9 мая
4 мая
В Коми спешно сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
4 мая
Московские спасатели спели «Темную ночь» в честь 75-летия Победы
4 мая
Как проходит акция «Георгиевская ленточка» в регионах России

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Вечеринки, прогулки или работа? Как разные знаки зодиака выйдут из самоизоляции

Последние новости

1:48
Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара»
1:34
Силуанов считает приемлемой для России нефть за $10
1:23
Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду в честь 75-летия Победы в ВОВ
1:20
Габриэль из «Отчаянных домохозяек» покорила сеть фото с малышом
1:04
Видео: парад военной техники прошел во дворе жилого дома в Ленобласти
0:50
Семь продуктов, которые мешают похудеть даже при интенсивных тренировках

Сейчас читают

ТОП-5 актрис, которые только хорошеют с годами
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Каким знакам зодиака принесет удачу зеркальная дата — 05.05.2020?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок