Видео: парад военной техники прошел во дворе жилого дома в Ленобласти

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили фронтовиков персональным парадом военной техники в городе Луга в Ленинградской области.

Во дворе жилого дома состоялась демонстрация техники специально для Героя Социалистического Труда Валентина Гребнева и Героя Советского Союза Александра Семенова.

Перед окнами ветеранов в одной колонне прошли противотанковые пушки МТ-12, система реактивного залпового огня «Град», боевая разведывательная машина БРДМ. Возглавил колонну техники плавающий автомобильный транспортер переднего края, украшенный баннерами, посвященными Победе. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Ветеранам вручили ценные подарки и благодарственные письма. Артисты художественной самодеятельности в сопровождении военного оркестра исполнили для них песни военных лет.

Известно, что в честь 75-летия Победы в шести городах ЗВО — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске — пройдут артиллерийские салюты.

Также 9 мая над 12 городами ЗВО совершат пролет 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Традиционная акция «Бессмертный полк» в праздничный день впервые пройдет в формате онлайн-шествия. Видео будут транслировать на медиаэкранах крупных городов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы.