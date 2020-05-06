Видео: парад военной техники прошел во дворе жилого дома в Ленобласти
Таким необычным способом с 75-й годовщиной Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.
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Фото, видео: пресс-служба Западного военного округа
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили фронтовиков персональным парадом военной техники в городе Луга в Ленинградской области.
Во дворе жилого дома состоялась демонстрация техники специально для Героя Социалистического Труда Валентина Гребнева и Героя Советского Союза Александра Семенова.
Перед окнами ветеранов в одной колонне прошли противотанковые пушки МТ-12, система реактивного залпового огня «Град», боевая разведывательная машина БРДМ. Возглавил колонну техники плавающий автомобильный транспортер переднего края, украшенный баннерами, посвященными Победе. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Ветеранам вручили ценные подарки и благодарственные письма. Артисты художественной самодеятельности в сопровождении военного оркестра исполнили для них песни военных лет.
Известно, что в честь 75-летия Победы в шести городах ЗВО — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске — пройдут артиллерийские салюты.
Также 9 мая над 12 городами ЗВО совершат пролет 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Традиционная акция «Бессмертный полк» в праздничный день впервые пройдет в формате онлайн-шествия. Видео будут транслировать на медиаэкранах крупных городов РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы.
Видео: парад военной техники прошел во дворе жилого дома в Ленобласти
пресс-служба Западного военного округа
пресс-служба Западного военного округа
пресс-служба Западного военного округа
пресс-служба Западного военного округа
пресс-служба Западного военного округа
пресс-служба Западного военного округа
пресс-служба Западного военного округа
пресс-служба Западного военного округа
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