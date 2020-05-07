Онищенко заявил о «выдыхающемся» во всем мире коронавирусе
Бывший главный санитарный врач России отметил взятие под контроль распространение COVID-19 во всех странах.
Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что пандемию коронавируса удалось взять под контроль. Бывший главный санитарный врач России уверен, что стране пора возвращаться в привычное русло.
«Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», — заявил он в интервью НСН.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне представила в ходе совещания с президентом России Владимиром Путины по выходу страны из режима ограничений, включающий в себя три этапа.
Как сообщал 5-tv.ru, в России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах.
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