Генеральные репетиции воздушных парадов прошли в российских регионах

В городах, где в День Победы состоятся авиапарады, проходят финальные тренировки летчиков.

Во Владивостоке боевые вертолеты и бомбардировщики пролетели прямо над центром города. А в Мурманске истребители прошли на сверхмалой высоте над мемориалом «Защитникам Советского Заполярья». Всего 300 метров.

В Петербурге в этом году в воздушном параде участвуют 30 экипажей. В День Победы они взлетят с аэродромов Карелии, Ленинградской, Тверской областей и единым строем пролетят над Дворцовой площадью.

9 мая авиационные парады состоятся в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Шойгу рассказал о деталях авиапарада 9 мая в условиях COVID-19. Парад авиационной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в 47 городах России.