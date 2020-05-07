Генеральные репетиции воздушных парадов прошли в российских регионах

9 мая авиапарады состоятся в 47 городах страны и на военных базах России за рубежом.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

В городах, где в День Победы состоятся авиапарады, проходят финальные тренировки летчиков.

Во Владивостоке боевые вертолеты и бомбардировщики пролетели прямо над центром города. А в Мурманске истребители прошли на сверхмалой высоте над мемориалом «Защитникам Советского Заполярья». Всего 300 метров.

В Петербурге в этом году в воздушном параде участвуют 30 экипажей. В День Победы они взлетят с аэродромов Карелии, Ленинградской, Тверской областей и единым строем пролетят над Дворцовой площадью.

9 мая авиационные парады состоятся в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Шойгу рассказал о деталях авиапарада 9 мая в условиях COVID-19. Парад авиационной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в 47 городах России.

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