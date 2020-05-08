Юрий Башмет возглавил сводных хор в честь Дня Победы
В создании композиции принимали участие более тысячи певцов из двадцати двух регионов России.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Более тысячи певцов и музыкантов из 22-х регионов страны дистанционно исполнили песню День Победы. Сводным хором руководил Юрий Башмет. Тональность задавали участники молодежной оперы Большого театра.
Юрий Башмет признался, что для него 9 мая один из самых дорогих и важных праздников. А секрет проекта прост — все участники хора и оркестра, оставаясь дома, сделали индивидуальные записи, после чего их объединили в единую композицию. Получилось, как и задумали — празднично и торжественно.
Как рассказал ранее 5-tv.ru, по всей стране от Калининграда до Хабаровска в четверг прошли Генеральные репетиции воздушной части Парада Победы. 9 мая высший пилотаж покажут 600 российских экипажей.
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