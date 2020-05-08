В создании композиции принимали участие более тысячи певцов из двадцати двух регионов России.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Более тысячи певцов и музыкантов из 22-х регионов страны дистанционно исполнили песню День Победы. Сводным хором руководил Юрий Башмет. Тональность задавали участники молодежной оперы Большого театра.

Юрий Башмет признался, что для него 9 мая один из самых дорогих и важных праздников. А секрет проекта прост — все участники хора и оркестра, оставаясь дома, сделали индивидуальные записи, после чего их объединили в единую композицию. Получилось, как и задумали — празднично и торжественно.

Как рассказал ранее 5-tv.ru, по всей стране от Калининграда до Хабаровска в четверг прошли Генеральные репетиции воздушной части Парада Победы. 9 мая высший пилотаж покажут 600 российских экипажей.

Тема:
День Победы
8 мая
Блокадник пролетел над Петербургом в рамках генеральной репетиции Парада Победы
8 мая
Всероссийская акция «Библионочь» в честь Дня Победы проходит онлайн
8 мая
Матвиенко: На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды
7 мая
«Ленрезерв» 9 мая проведет онлайн-экскурсию для всех желающих
7 мая
К виртуальному «Бессмертному полку» присоединились около двух миллионов человек
7 мая
Генеральные репетиции воздушных парадов прошли в российских регионах
7 мая
Водолазы подняли артефакты с немецкого миноносца, затонувшего в 1944 году
7 мая
«На Берлин», «Можем повторить»: брендированные маски как бизнес на памяти
7 мая
«Письмо Победы»: россияне могут поздравить ветеранов с помощью открыток
6 мая
Как поздравить ветеранов, не выходя из дома?

Читайте также

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:46
Минобороны рассекретило документы о пражской операции 1945 года
8:30
Американская модель дала отпор раскритиковавшим ее за откровенные фото фанатам
8:21
В кратчайшие сроки, или как быстро приходят посылки во время эпидемии
8:18
От любви до ненависти: экс-супруга Башарова впервые высказалась о конфликте с актером
8:12
Блокадник пролетел над Петербургом в рамках генеральной репетиции Парада Победы
8:06
Эпидемия COVID-19 не угрожает промыслу рыбы на Камчатке

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок