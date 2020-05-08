Накануне 75-й годовщины Великой Победы президент РФ рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем в 31 год, хотя мог остаться работать в тылу.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский

Тема:
День Победы

Президент России Владимир Путин в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вспомнил о героическом поведении наших предков, которые встали грудью на защиту нашей Родины в 1941 году.

«Совсем молодые ребята, 19-20 лет, 21 год. Но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году. Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», — отметил российский лидер в интервью телекомпании «Мир».

Глава государства рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем в 31 год, хотя мог остаться работать в тылу. Такой рискованный выбор его родитель сделал в 31 год.

«Вместе с тем хочу сказать, что тогда так поступали миллионы советских граждан. Миллионы. Он был один из них, в числе этих миллионов. Людьми двигало чувство любви к Родине, необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что современному поколению необходимо ставить в пример предков, которые шли на бесстрашные поступки ради своей Родины. Они хотели защитить государство, находившееся на тот момент в опасности.

Ранее Путин заявил, что любовь к Родине — основа жизни россиян.

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