Путин выразил благодарность Австрии за уважительное отношение к советским воинским мемориалам

Президент России Владимир Путин выразил благодарность властям и гражданам Австрии за бережное и уважительное отношение к советским воинским мемориалам. В ходе обращения к австрийскому народу по случаю 75-летия окончания Второй Мировой войны и освобождения Австрии от нацизма глава РФ также заявил, что в наших силах сделать так, чтобы никто и никогда больше не развязал войну.

«Великая Победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии. <…> На австрийской земле более двухсот воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что общая память о подвиге предков в военное время поможет развитию взаимодействия в противостоянии современным угрозам, в том числе коронавирусу. Президент России пожелал Австрии как можно скорее победить новое заболевание и отметил важность поддержки стран в существующих условиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил, что у россиян в крови — не жалеть себя ради Родины и близких.