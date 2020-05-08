Путин выразил благодарность Австрии за уважительное отношение к советским воинским мемориалам
Президент РФ обратился к австрийскому народу по местному телевидению ORF по случаю 75-летия окончания Второй Мировой войны и освобождения Австрии от нацизма.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин выразил благодарность властям и гражданам Австрии за бережное и уважительное отношение к советским воинским мемориалам. В ходе обращения к австрийскому народу по случаю 75-летия окончания Второй Мировой войны и освобождения Австрии от нацизма глава РФ также заявил, что в наших силах сделать так, чтобы никто и никогда больше не развязал войну.
«Великая Победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии. <…> На австрийской земле более двухсот воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам», — подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что общая память о подвиге предков в военное время поможет развитию взаимодействия в противостоянии современным угрозам, в том числе коронавирусу. Президент России пожелал Австрии как можно скорее победить новое заболевание и отметил важность поддержки стран в существующих условиях.
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