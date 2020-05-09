«Я» вместо «А». Роза Сябитова рассказала, почему в войну изменилась ее фамилия

Накануне Дня Победы телеведущая рассказала историю своего свекра, ушедшего на фронт в 17 лет.

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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Тема:
День Победы

Главная сваха России Роза Сябитова накануне Дня победы рассказала в своем Instagram историю дедушки своих детей, отца своего первого мужа Анатолия Сябитова. В начале Великой Отечественной он был Асманом Сабитовым и, как многие из его поколения рвался на фронт. Чтобы пойти бить врага, юноша изменил дату рождения. А «чтобы было легче в общении с русскоязычным большинством», изменил имя и стал Анатолием. В конце войны изменилась и фамилия молодого человека, а заодно и всех его потомков.

«По старым документам фамилия нашей семьи — Сабитовы. Но в госпитале, куда попал мой свекр перед самой победой, молодая медсестра написала вместо „а“ — „я“, и мы все стали Сябитовы», — пояснила телеведущая.

Instagram @syabitova_roza

Она опубликовала фотографию бойца и удостоверения к его наградам -медалям «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина».

Кто-то спросил из подписчиков про отца самой телеведущей, на что звезда ответила, что в годы войны ее папа был совсем еще маленьким.

Поклонники Сябитовой в комментариях попросили ее рассказать о своем отце.

«Мой Папа был совсем маленький, когда началась война. Моя бабушка (та, про которую я часто упоминаю, жила в деревне, и была из семьи кулаков). Приехала в Москву с маленьким ребенком (моим отцом), жила в бараках, но никогда не унывала. Сермяжная практичность, это от нее», — ответила телезвезда, добавив, что жизнь ее отца «пошла наперекосяк», и она не хочет об этом вспоминать.

Ране известная певица Тамара Гвердцители рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, что для нее значит 9 мая.

Тема:
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