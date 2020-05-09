«Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
Очередной шедевр от ведущей «Дома-2» взорвал YouTube.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Несмотря на то, что звезда Instagram Ольга Бузова в большинстве случаев ассоциируется у российской публики только со скандальным телепроектом «Дом-2», ей все же удалось выйти из привычного образа и построить головокружительную карьеру певицы.
Кажется, сегодня успеху Бузовой может позавидовать любой профессиональный певец. Так, например, всего за месяц ее песня и клип на тему самоизоляции «Давай останемся дома» набрал в YouTube более десяти миллионов просмотров!
Ролик, покоривший сердца зрителей, записан и смонтирован Ольгой в домашних условиях. В него также вошли миниатюры — отрывки из жизни других музыкантов, которые показали, как развлекаются дома в отсутствие концертов. Например, видно как король поп-сцены Филипп Киркоров придумывает веселые игры для детей, телеведущий Андрей Малахов танцует с милой плюшевой акулой, а Ксения Собчак то и дело нежно обнимает новоиспеченного супруга Константина Богомолова.
«Давай останемся дома, закроем все двери
Под светом неона в нашей атмосфере.
И нам некуда бежать, некуда спешить
Я просто хочу одним тобою жить!» — призывает Ольга в клипе.
В комментариях пользователи один за другим благодарили Бузову за новый хит, а также признавались: видео и сама песня получились настолько трогательными и проникновенными, что повторять их хочется снова и снова.
«Трек супер! Обожаю вас!»
«Оля, это бомба! Я не могу остановиться и не слушать!»
«Спасибо за эмоции! Очень нежно получилось!»
«Такой теплый и уютный клип… И в правду, дома так хорошо!» — обращались фолловеры к Ольге.
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