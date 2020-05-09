Очередной шедевр от ведущей «Дома-2» взорвал YouTube.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова Эпидемия коронавируса

Несмотря на то, что звезда Instagram Ольга Бузова в большинстве случаев ассоциируется у российской публики только со скандальным телепроектом «Дом-2», ей все же удалось выйти из привычного образа и построить головокружительную карьеру певицы.

Кажется, сегодня успеху Бузовой может позавидовать любой профессиональный певец. Так, например, всего за месяц ее песня и клип на тему самоизоляции «Давай останемся дома» набрал в YouTube более десяти миллионов просмотров!

Ролик, покоривший сердца зрителей, записан и смонтирован Ольгой в домашних условиях. В него также вошли миниатюры — отрывки из жизни других музыкантов, которые показали, как развлекаются дома в отсутствие концертов. Например, видно как король поп-сцены Филипп Киркоров придумывает веселые игры для детей, телеведущий Андрей Малахов танцует с милой плюшевой акулой, а Ксения Собчак то и дело нежно обнимает новоиспеченного супруга Константина Богомолова.

«Давай останемся дома, закроем все двери

Под светом неона в нашей атмосфере.

И нам некуда бежать, некуда спешить

Я просто хочу одним тобою жить!» — призывает Ольга в клипе.

Instagram @buzova86

В комментариях пользователи один за другим благодарили Бузову за новый хит, а также признавались: видео и сама песня получились настолько трогательными и проникновенными, что повторять их хочется снова и снова.

«Трек супер! Обожаю вас!»

«Оля, это бомба! Я не могу остановиться и не слушать!»

«Спасибо за эмоции! Очень нежно получилось!»

«Такой теплый и уютный клип… И в правду, дома так хорошо!» — обращались фолловеры к Ольге.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 песен на тему коронавируса, которые не оставили равнодушными российскую публику.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Ольга Бузова
4 мая
Давид Манукян предложил Бузовой прекратить отношения
30 апр
Батрутдинов признался, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал
30 апр
Вот это мотивация! Сестра Бузовой показала себя с пухлыми щечками 10 лет назад
30 апр
Бузова напомнила фанатам, какой была в 2016 году — фото
29 апр
Мужчины Ольги Бузовой: полный список
24 апр
Двойником Ольги Бузовой оказался мужчина
23 апр
«Если чудо произойдет — буду рожать»: Ольга Бузова хочет стать мамой
22 апр
Двойник Бузовой: «Потратила три миллиона на пластику ради сходства со звездой»
22 апр
Костенко продает дом, который Тарасов строил с Бузовой?
22 апр
«Мы уже и не надеялись» — Бородина приготовила тост к будущей свадьбе Бузовой и Давы

Читайте также

+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Новое открытие ученых заставит пересмотреть теорию возникновения Луны
8:59
Маленькие дети Дробыша устроили заезд на квадроциклах
8:45
«С Днем Победы!» — космонавты с МКС поздравили ветеранов
8:32
ТОП-3 знака зодиака, представители которых обладают «дурным глазом»
8:20
Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога
8:08
«Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

Сейчас читают

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок