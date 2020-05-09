В Минздраве объявили о росте заболеваемости коронавирусом и призвали «не успокаиваться»
Михаил Мурашко подчеркнул, что в России не наблюдается спада в ситуации с COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдается в России в данный момент. Об этом сообщил глава национального Минздрава Михаил Мурашко.
«Подъем заболеваемости идет, это очевидно <…> Во многих муниципальных образованиях нет необходимости дополнительного разворачивания коек, но есть сегодня территории, в которых это требуется. Я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад, пока нет», — сказал Мурашко в эфире одного из федеральных телеканалов.
Министр также прокомментировал введение масочного режима в большинстве регионов. По его словам, это является одним из этапов послабления противоэпидемических мер.
«Это послабление в какой-то степени <…>. Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — считает глава Минздрава.
Как отмечает URA.RU, причину роста заболеваемости в России нашли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райа объяснил это увеличением объемов тестирования.
«В России чуть позже разразилась эпидемия. Мы видим, как поступательно растет число выявленных случаев <…>, растущие цифры частично связаны с увеличением количества проводимых тестов как в городских зонах, так и сельских регионах», — сказал представитель ВОЗ.
Как сообщал 5-tv.ru, с 12 мая в Москве и области вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. В ближайшее время аналогичное постановление подпишет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Масочный режим также ввели в Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии, Алтайском крае и других регионах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 9 мая
- Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога
- 9 мая
- «Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
- 9 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
- 9 мая
- Потерявшим доходы российским арендаторам помогут
- 9 мая
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
- 8 мая
- В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России
- 8 мая
- В Москве перестанут оформлять цифровые пропуска по SMS
- 8 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 8 мая
- 8 мая
- В Роспотребнадзоре обозначили срок сохранения новых правил поведения в РФ
- 8 мая
- В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом врачи бросили возле дома
Читайте также
53%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?