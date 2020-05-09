В Минздраве объявили о росте заболеваемости коронавирусом и призвали «не успокаиваться»

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдается в России в данный момент. Об этом сообщил глава национального Минздрава Михаил Мурашко.

«Подъем заболеваемости идет, это очевидно <…> Во многих муниципальных образованиях нет необходимости дополнительного разворачивания коек, но есть сегодня территории, в которых это требуется. Я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад, пока нет», — сказал Мурашко в эфире одного из федеральных телеканалов.

Министр также прокомментировал введение масочного режима в большинстве регионов. По его словам, это является одним из этапов послабления противоэпидемических мер.

«Это послабление в какой-то степени <…>. Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — считает глава Минздрава.

Как отмечает URA.RU, причину роста заболеваемости в России нашли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райа объяснил это увеличением объемов тестирования.

«В России чуть позже разразилась эпидемия. Мы видим, как поступательно растет число выявленных случаев <…>, растущие цифры частично связаны с увеличением количества проводимых тестов как в городских зонах, так и сельских регионах», — сказал представитель ВОЗ.

Как сообщал 5-tv.ru, с 12 мая в Москве и области вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. В ближайшее время аналогичное постановление подпишет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Масочный режим также ввели в Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии, Алтайском крае и других регионах.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112