О чем Владимир Путин сказал в поздравительной речи в честь 75-й годовщины Победы?
Президент подчеркнул, что в России обязательно состоится масштабное празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех ветеранов Великой Отечественной войны и россиян с Днем Победы. К гражданам глава государства обратился после возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата с трибуны, установленной у Вечного огня.
«Уважаемые граждане России! Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе», — сказал президент.
Он подчеркнул, что для россиян 9 Мая остается одним из важнейших праздников.
«Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей», — отметил Путин.
По его словам, советский народ освободил Европу, восстановил города и села, а также добился грандиозных свершений. Вклад победителей войны в развитие Родины никак нельзя измерить и ничем оплатить.
«Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа <…> Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей», — сказал глава государства.
После объявленной минуты молчания он подчеркнул, что в России обязательно состоится празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
«75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будет и наш главный парад на Красной Площади, и народный марш „Бессмертного полка“ — марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями», — пообещал президент.
В заключение Путин поблагодарил ветеранов и еще раз поздравил россиян с праздником.
«Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе. С праздником вас! С Днем Победы!» — заключил президент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед поздравительной речью Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата. На 9 Мая у него запланировано еще несколько мероприятий.
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