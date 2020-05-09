Увидеть воздушный парад петербуржцы могли из окон и с балконов своих домов. Горожане вместе пели военные песни, отдавая дань памяти тем, кто сражался за родину.

Торжественные мероприятия развернулись и в акватории Невы — на боевых кораблях. Правда, впервые военнослужащие не высаживались на берег. Корреспонденты МИЦ «Известия» Артур Ломидзе, Роман Ишмухаметов и Андрей Захаров увидели, как Петербург отпраздновал великий праздник в новом формате.

9 мая 2020-го. Центр Петербурга выглядит непривычно. Улицы пусты. Особенно это заметно с высоты. Парад перенесли, но рев лопастей вертолета, напоминает всем горожанам — сегодня День Победы. Открывает воздушный смотр самый большой грузовой вертолет Ми-26.

«За ним идут четыре многоцелевых российских вертолетов Ми-8. Мы находимся на ведущем звено борту. Под нами безлюдный, но праздничный Петербург», — говорит корреспондент Артур Ломидзе.

Суда Военно-Воздушных сил летят над городом на предельно низкой высоте, со скоростью свыше 200 километров в час. При этом звено действует сплоченно как единый организм, борт к борту, на протяжении всего маршрута.

К вертолетной группе присоединяются самолеты. Транспортники из Левашова — на 100 метров выше. На отметке в 350 метров за ними на скорости больше 500 километров в час идут истребители Су и МиГ. Они одновременно стартуют из Тверской области и Карелии. Чтобы промчатся над городом, нужно всего десять секунд.

Объединенная парадная эскадрилья демонстрирует высочайшее мастерство. Несмотря на то, что на Дворцовой площади нет зрителей пилоты знают в небо из окон своих домов устремили взгляды все петербуржцы. Впервые в истории воздушного парада на бортах самолетов и вертолетов, которые участвуют в параде, разместили портреты красноармейцев. В кабине этого вертолета их два. внук фронтовиков победителей ведет вертолетное звено.

«Военно-морской флот тоже славится своими династиями. По стопам отцов и дедов идут сыновья внуки, передавая из поколение в поколение преданность своему делу. Сегодня на учебном корабле „Перекоп“, пришвартованном на набережной лейтенанта Шмидта, — даже не внуки, а правнуки победителей», — рассказывает корреспондент Роман Ишмухаметов.

Для них сегодня особенный день. Именно «Перекопу» в Кронштадте было передано Знамя Победы, с этим символом Победы — корабль и вошел в акваторию Невы. А торжественная церемония поднятия Андреевского флага — святыни военных моряков — прошла утром.

И пусть маски скрывали их лица — голоса при исполнении гимна были слышны четко и громко.«Перекоп» — уникальное учебный корабль, побывавший в четырех океанах, обогнувший Евразию. За более чем сорокалетнюю историю — здесь прошли практику тысячи курсантов военно-морских учебных заведений Петербурга, Севастополя, Владивостока, Балтийска.

«Здесь на корабле ученые классы. И аудитории позволяющие обеспечить обучение трехсот курсантов. Помимо экипажа еще триста человек размещаются на борту, проходят практику, стоят в нарядах», — говорит заместитель командира корабля Евгений Филиппов.

Главкомандйющйи ВМФ Николай Евменов почтил память погибших моряков, выйдя на катере из Кронштадта к маяку Толбухина. Там он возложил на воду венок.

Церемония поднятия флагов прошла и на кораблях, находящихся в акватории Невы. На тральщике «Павел Хенов», противолодочном корабле «Казанец», противодиверсионном катере «Нахимовец». На борту одного из символов Петербурга — крейсере «Аврора» — оркестр ленинградской Военно-Морской базы исполнил такие знакомые каждому из нас мелодии Великой Отечественной.

«Конечно дать определенную эмоцию праздника, именно подчеркнуть значимость данного праздника необходимо, нужно. Еще раз повторюсь несмотря на все ограничения на карантинные меры Адмиралтейский оркестр дает концерт на борту великого корабля», — рассказал командир крейсера «Аврора», капитан 2 ранга Юрий Шишкарев.

Благодаря звуковым установкам, их слышно во многих районах Северной столицы.

«Дойдет до всех уголков северной столицы и соседней области и такой мини-парад. Ведь не заметить и не услышать эту колонну невозможно. Песни Победы транслируют для тех, кто личным подвигом сковал ее 75 лет назад. Поздравлять ветеранов военные Западного округа символично начинают с поселка Горелово. Эту часть города немцы бомбили уже с июля 41-го за два месяца до блокады. Именно здесь проходил самый короткий путь противника для захвата Ленинграда», — рассказывает корреспондент Андрей Захаров.

Когда на этом рубеже осенью 1941-го немецко-фашистские захватчики предпринимали последние попытки ворваться в Ленинград Ивану Николаеву было всего 19 лет. Но три года и десять с половиной месяцев войны сделали из него настоящего героя под стать более старшим товарищам. Под непрерывным огнем артиллерии, пулеметов и минометов он строил мосты для прохода танков под Воронежем и Ростовом, обезвреживал противотанковые и противопехотные мины противника под Сталинградом и мужественно оборонял высоты. А его сосед по поселку Афанасий Матвеев пол Европы прошагал — в составе 1-го Украинского фронта. Освобождал Освенцим, Краков, Котовицы. День Победы встретил в Праге.

Такие персональные плац-концерты для фронтовиков военные устраивают с первых чисел мая и продолжат их после окончания дня Победы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео воздушного Парада Победы в Москве. За пролетом авиационной техники над Красной площадью следил президент РФ Владимир Путин.