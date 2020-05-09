Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
Звезды опубликовали невероятно душевное видео в День Победы.
Фото, видео: Instagram @dava_m
Российская певица Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян сняли невероятно душевный клип на песню «Журавли». Ролик опубликован в Instagram-аккаунте блогера. На кадрах звезды, одетые в советскую форму, играют роли военнослужащих Красной Армии. Знаменитости решили таким образом отдать дань памяти героям, мужественно сражавшимся за Родину.
«Песня „Журавли“ всегда трогала меня до глубины души… Каждый раз у меня идут мурашки. Передал свои ощущения вам. Спасибо нашим Героям!» — написал в микроблоге Манукян.
В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу. Блогер посетил несколько ветеранов, поздравил их с праздником, поблагодарил за мужество и героизм, и вручил продуктовые наборы.
Давид Манукян считает, что сильные должны помогать слабым. Во время разгара пандемии коронавируса блогер безвозмездно раздал нуждающимся гречку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы.
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