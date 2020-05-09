Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли
Экс-звезда «Дома-2» в ролике спасается от обстрелов в белой ночной рубашке.
Фото: Zuma\TASS
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли. В ролике, опубликованном в Instagram, фотомодель спасается от обстрелов в белой ночной рубашке. Потом, переодевшись в солдатскую гимнастерку, звезда сама начинает стрелять по недругам из ружья.
«Я посвящаю это видео в светлую память всем нашим бабушкам и дедушкам, которые подарили нам мирное небо над головой!» — подписала пост знаменитость.
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Виктория Боня рассказала подписчикам про голодное детство своей бабушки, которой было всего девять лет, когда началась Великая Отечественная война.
«Бабушка воровала валенки, чтобы бегать учиться — они были всего одни на всю семью. Поэтому по приходу домой получала от отчима солдатского ремня. Она рассказывала мне, как они бегали на хлебопекарню, и голодные искали корки хлеба в золе!» — поделилась звезда.
Не только Боня решила опубликовать в честь Дня Победы музыкальное видео. Певица Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян сняли невероятно душевный клип на песню «Журавли». В ролике звезды, одетые в советскую форму, играют роли военнослужащих Красной армии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы.
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