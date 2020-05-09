Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы на русском языке

Актриса заявила — «украинской крови во мне вообще нет».

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Фото, видео: Instagram @olgakurylenkoofficial

Тема:
День Победы

Ольга Куриленко опубликовала в Instagram пост, посвященный победе над нацизмом. На английском языке актриса поздравила европейцев с годовщиной окончания войны с фашистской Германией (в Европе праздник отмечается 8 мая). Звезда сопроводила публикацию фотографией, на которой ее сын рисует красные звезды на самодельном танке из картона.

«А для наших с завтрашним Днем Победы!» — написала знаменитость в микроблоге по-русски.

Instagram @olgakurylenkoofficial

Актриса объяснила подписчикам, что под «нашими» она подразумевает всех жителей бывших республик СССР. Запись спровоцировала бурное обсуждение в сети. Пользователи из Украины возмутились, что уроженка украинского Бердянска Ольга Куриленко пишет не на родном языке. Многие заявили, что они отписываются от аккаунта знаменитости.

«Разочаровалась! Отписываюсь! Она не украинка», — написал один из фолловеров.

«Тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет», — заявила кинозвезда.

Спустя некоторое время Ольга Куриленко опубликовала еще один пост, в котором высказала мнение о том, что «ненависть, злоба и зависть сжигают самих тех, кто испытывает эти эмоции, а не тех, на кого они направлены».

23 марта «девушка Бонда» рассказала поклонникам, что выздоровела после коронавируса. Актриса узнала о страшном диагнозе после того, как сдала тест в лондонской больнице. Теперь она чувствует себя хорошо, и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на самые волнующие вопросы про СОVID-19.

Тема:
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