Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы на русском языке
Актриса заявила — «украинской крови во мне вообще нет».
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: Instagram @olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко опубликовала в Instagram пост, посвященный победе над нацизмом. На английском языке актриса поздравила европейцев с годовщиной окончания войны с фашистской Германией (в Европе праздник отмечается 8 мая). Звезда сопроводила публикацию фотографией, на которой ее сын рисует красные звезды на самодельном танке из картона.
«А для наших с завтрашним Днем Победы!» — написала знаменитость в микроблоге по-русски.
Актриса объяснила подписчикам, что под «нашими» она подразумевает всех жителей бывших республик СССР. Запись спровоцировала бурное обсуждение в сети. Пользователи из Украины возмутились, что уроженка украинского Бердянска Ольга Куриленко пишет не на родном языке. Многие заявили, что они отписываются от аккаунта знаменитости.
«Разочаровалась! Отписываюсь! Она не украинка», — написал один из фолловеров.
«Тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет», — заявила кинозвезда.
Спустя некоторое время Ольга Куриленко опубликовала еще один пост, в котором высказала мнение о том, что «ненависть, злоба и зависть сжигают самих тех, кто испытывает эти эмоции, а не тех, на кого они направлены».
23 марта «девушка Бонда» рассказала поклонникам, что выздоровела после коронавируса. Актриса узнала о страшном диагнозе после того, как сдала тест в лондонской больнице. Теперь она чувствует себя хорошо, и ее здоровью ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru писал, что выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на самые волнующие вопросы про СОVID-19.
- 9 мая
- Для участия в акции «Бессмертный полк» зарегистрировались боле 2,8 миллиона человек
- 9 мая
- Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
- 9 мая
- В Instаgrаm Меланьи Трамп массово благодарят СССР за победу над нацизмом
- 9 мая
- Стартовала всероссийская акция «Минута молчания» в память о павших в борьбе с фашизмом
- 9 мая
- Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
- 9 мая
- «Спасибо за победу!» — Ксения Алферова показала редкие семейные кадры
- 9 мая
- Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли
- 9 мая
- Видео: «Священная война» прозвучала на Невском проспекте в Петербурге
- 9 мая
- Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
- 9 мая
- Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
Читайте также
38%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?