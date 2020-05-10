Дочь покойной певицы Юлии Началовой и ее бывшего супруга футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила песню военных лет. Трогательное видео разместил папа 13-й девочки.

«С Великим Праздником Победы! „Письмо с фронта“ исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, большая умничка», — подписал Алдонин.

Instagram @evgeny_aldonin

Подписчики спортсмена поразились сходству голоса юной дочери и певицы.

«Боже, у Верочки голос как у мамы»

«Евгений, спасибо большое за возможность слышать талант Верочки! Прослушиваются нотки звучания голоса Юлечки»

«Весь мамин талант чувствуется в ее сердце. Счастья вашей замечательной доченьке».

Как сообщал 5-tv.ru, Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни в одной из московских клиник. Внезапная смерть певицы шокировала ее поклонников. Знаменитость похоронили спустя пять дней на Троекуровском кладбище.