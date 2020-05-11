В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Главный метеоролог страны Роман Вильфанд заявил, что 12 мая на европейской территории ожидается «обвал холода».
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, /Лысцева Марина, /Volkmar Heinz
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в начале недели над Скандинавией и Баренцевым морем расположится центр глубокого циклона, и ложбина низкого давления будет сориентирована на европейскую территорию. В понедельник температура в центре европейской России достигнет плюс 20, а во вторник — плюс 25 градусов тепла.
Однако тем же вечером она начнет падать более чем на десять градусов. «Обвал холода» произойдет в течение девяти часов, предупредил главный метеоролог страны. Холода продержатся минимум до выходных. Вместе с ними возможны усиления ветра и грозы.
В азиатской части страны, напротив, сохранится жаркая погода. На Урале и в Сибири ожидаются 26-28 градусов тепла. В Омской области в течение ближайших дней синоптики обещают до плюс 35.
Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о майском снеге.
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