Байден опередил Трампа в предвыборной гонке
Эксперты отмечают, что доверие американцев к действующему президенту подорвала ситуация с COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CNN; 5-tv.ru
Кандидат в президенты США Джо Байден в предвыборной гонке впервые вырвался в лидеры, обойдя по популярности Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные рейтингов.
Бывшего вице-президента поддержал 51 процент опрошенных, действующего главу Белого дома — на пять процентов меньше.
Как показали опросы, Трамп стремительно теряет доверие рядовых американцев в первую очередь из-за ситуации на фоне коронавируса. Президент слишком долго не обращал внимание на проблему, и как следствие — страна стала мировым лидером по числу инфицированных и погибших.
До президентских выборов в США остается чуть больше полугода. Они должны состояться 3 ноября. Вопрос о переносе голосования обсуждался, но решение на официальном уровне пока не принято.
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