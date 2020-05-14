Кандидат в президенты США Джо Байден в предвыборной гонке впервые вырвался в лидеры, обойдя по популярности Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные рейтингов.

Бывшего вице-президента поддержал 51 процент опрошенных, действующего главу Белого дома — на пять процентов меньше.

Как показали опросы, Трамп стремительно теряет доверие рядовых американцев в первую очередь из-за ситуации на фоне коронавируса. Президент слишком долго не обращал внимание на проблему, и как следствие — страна стала мировым лидером по числу инфицированных и погибших.

До президентских выборов в США остается чуть больше полугода. Они должны состояться 3 ноября. Вопрос о переносе голосования обсуждался, но решение на официальном уровне пока не принято.