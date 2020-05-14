Голикова оценила роль российского центра биобезопасности против коронавируса
Вице-премьер уверена, что созданная научная инфраструктура позволила оперативно принять меры по борьбе с распространением COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Учреждение Центра биологической безопасности и научной инфраструктуры позволило оперативно принять необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий, которое провел глава государства Владимир Путин.
«Почему я начала с центра биобезопасности? Потому что эти вопросы, которые реализуются центром и другими лабораториями, которые созданы на территории Российской Федерации, доказали свою эффективность… в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции», — сказала она
Заместитель главы правительства отметила, что благодаря накопленному опыту и созданной инфраструктуре очень быстро была организована работа по созданию средств диагностики COVID-19, а также разработке вакцины от него.
В начале мая Минздрав озвучил первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса.
В России за истекшие сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19. Полностью за сутки выздоровели 5 527 пациент.
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