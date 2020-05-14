Голикова оценила роль российского центра биобезопасности против коронавируса

Вице-премьер уверена, что созданная научная инфраструктура позволила оперативно принять меры по борьбе с распространением COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Учреждение Центра биологической безопасности и научной инфраструктуры позволило оперативно принять необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий, которое провел глава государства Владимир Путин.

«Почему я начала с центра биобезопасности? Потому что эти вопросы, которые реализуются центром и другими лабораториями, которые созданы на территории Российской Федерации, доказали свою эффективность… в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции», — сказала она

Заместитель главы правительства отметила, что благодаря накопленному опыту и созданной инфраструктуре очень быстро была организована работа по созданию средств диагностики COVID-19, а также разработке вакцины от него.

В начале мая Минздрав озвучил первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса.

В России за истекшие сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19. Полностью за сутки выздоровели 5 527 пациент.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
14 мая
Мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию COVID-19
14 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 мая
14 мая
Роспотребнадзор пояснил кардинальные нововведения в школах из-за COVID-19
14 мая
СК начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ после трагедий в Петербурге и Москве
14 мая
В ПФР назвали идеальную дату для подачи заявки на выплаты для детей
14 мая
Более 200 тысяч анализов в сутки: Москвичей будут тестировать на иммунитет к COVID
14 мая
Госпитализированная с коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
14 мая
Рост числа инфицированных COVID-19 в России остановлен — Попова
14 мая
Вспышка коронавируса произошла в Адыгее после похорон «уважаемого человека»
14 мая
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Читайте также

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.93
0.35 79.90
0.12
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

20:27
Мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию COVID-19
20:23
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 мая
20:18
Роспотребнадзор пояснил кардинальные нововведения в школах из-за COVID-19
20:11
Собчак застала Богомолова за поеданием коры деревьев
20:05
Голикова оценила роль российского центра биобезопасности против коронавируса
19:58
Переболевшая COVID-19 Бабкина страдает из-за разлуки с мужем

Сейчас читают

Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок