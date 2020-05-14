России удалось не только избежать итальянского сценария с распространением COVID-19, но и полностью остановить рост числа инфицированных новым типом коронавируса. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Благоприятный прогноз, по словам Поповой, удалось сделать, основываясь на статистических данных. Так, вот уже который день кривая заболеваемости не взлетает ввысь, а уверенно движется к нулю.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. <…> Уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста», — пояснила глава ведомства.

Однако тут же поспешила заметить, что эти высказывания ни в коем случае не являются прогнозом на ближайшее будущее и не подразумевают того, что гражданам пора выходить из самоизоляции. Она в очередной раз напомнила, что именно ограничительные меры помогли сдержать небывалый рост количества инфицированных. В противном случае жертв COVID-19 в России было бы в десятки раз больше.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14 мая число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 4 433 210 человек, летальных случаев — 298 191.

В России за последние сутки диагноз COVID-19 поставлен 9 974 пациентам, что на несколько тысяч меньше по сравнению с несколькими днями ранее. За весь период пандемии коронавируса в стране от инфекции удалось избавиться 53 530 гражданам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вспышка коронавируса произошла в Адыгее после похорон «уважаемого человека».

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