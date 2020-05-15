В православном календаре 15 мая чтят святых Бориса и Глеба. Князья-страстотерпцы были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В 1015 году после смерти их отца вспыхнула междоусобная война. В ней Борис и Глеб были убиты, по официальной версии, старшим братом Святополком. Князья стали первыми русскими святыми и были канонизированы в лике мучеников-страстотерпцев. Святые Борис и Глеб считаются покровителями Руси.

Этот день также называют «соловьиным» — так как в это время начинают петь эти предвестники настоящего тепла и весны.

Что нельзя делать 15 мая:

Считается дурной приметой складывать деньги вместе с чеками — к большим тратам.

Нельзя оставаться без купюр в кошельке — к большим и незапланированным расходам.

Если в этот день к вам пришли деньги внезапно — нужно их потратить на благотворительность или помощь близким.

Нельзя пересчитывать деньги после захода солнца — к долгам.

Что можно делать 15 мая:

Убирать после ухода гостей нужно от двери к центру комнаты, иначе с гостями уйдет и достаток в семье.

Хорошо задабривать в этот день домового — поставьте в угол мисочку с кашей и молоко.

Если запомнили сон, читайте его наоборот, все увиденное во сне сбудется именно противоположным образом.

Народные приметы:

Если соловьи поют громко — к скорому лету.

Теплый день — к хорошему урожаю зерна.

Если на закате хорошо видно солнце — лето будет без дождей.

Если зацвела черемуха и соловьи поют — к похолоданию на две недели.

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