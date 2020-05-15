День Бориса и Глеба. Что можно и категорически нельзя делать 15 мая
Этот день в народе считается «соловьиным» и предсказывает погоду на лето.
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Фото, видео: Wikimedia; www.globallookpress.com / Roger Wilmshurst/FLPA, Nikolay Gyngazov, Ralph Kerpa, Galina Barbieri, Damschen, D.
В православном календаре 15 мая чтят святых Бориса и Глеба. Князья-страстотерпцы были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В 1015 году после смерти их отца вспыхнула междоусобная война. В ней Борис и Глеб были убиты, по официальной версии, старшим братом Святополком. Князья стали первыми русскими святыми и были канонизированы в лике мучеников-страстотерпцев. Святые Борис и Глеб считаются покровителями Руси.
Этот день также называют «соловьиным» — так как в это время начинают петь эти предвестники настоящего тепла и весны.
Что нельзя делать 15 мая:
Считается дурной приметой складывать деньги вместе с чеками — к большим тратам.
Нельзя оставаться без купюр в кошельке — к большим и незапланированным расходам.
Если в этот день к вам пришли деньги внезапно — нужно их потратить на благотворительность или помощь близким.
Нельзя пересчитывать деньги после захода солнца — к долгам.
Что можно делать 15 мая:
Убирать после ухода гостей нужно от двери к центру комнаты, иначе с гостями уйдет и достаток в семье.
Хорошо задабривать в этот день домового — поставьте в угол мисочку с кашей и молоко.
Если запомнили сон, читайте его наоборот, все увиденное во сне сбудется именно противоположным образом.
Народные приметы:
Если соловьи поют громко — к скорому лету.
Теплый день — к хорошему урожаю зерна.
Если на закате хорошо видно солнце — лето будет без дождей.
Если зацвела черемуха и соловьи поют — к похолоданию на две недели.
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