«Это страшно»: Любовь Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
Певица призвала не слушать так называемых «ковид-диссидентов» и соблюдать режим самоизоляции.
Фото: Instagram @uspenskayalubov_official; Вконтакте @ura_ru
Любовь Успенская сообщила, что ее близкие знакомые умерли от коронавируса за рубежом. Об опасности COVID-19 певица предупредила своих поклонников во время общения с подписчиками в Instagram в прямом эфире.
«Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или „развод“, это страшно… Если вы спрашиваете, то поверьте, что это правда. Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны. Это не шутка», — говорит Успенская в ролике, опубликованном интернет-порталом URA.RU.
;
Певица призвала всех не слушать так называемых «ковид-диссидентов» и оставаться дома. Сама артистка, по ее словам, соблюдает самоизоляцию работает в студии и иногда посещает рынок рядом с домом, но только в маске и перчатках.
Ранее, как писал 5-tv.ru, знакомая Успенской рассказала, что певица находится в глубокой депрессии из-за предательства дочери — Татьяны Плаксиной.
- 17 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 мая
- 17 мая
- «Выкручивало тело»: звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении COVID-19
- 17 мая
- Британцы запустили флешмоб с желтыми сердцами в память о жертвах COVID-19
- 17 мая
- Деньги или война? До чего могут договориться США, требуя от Китая расплатиться за пандемию
- 17 мая
- Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса
- 17 мая
- Каннибала выпустили из тюрьмы в Германии из-за коронавируса — видео
- 17 мая
- Когда стоит бояться повышения температуры тела?
- 17 мая
- Пациенты с какими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19?
- 17 мая
- Цены вырастут? Чего ждать туристам от отдыха за границей в 2020 году
- 16 мая
- «Решение, которое работает»: в США нашли способ защитить людей от COVID-19
Читайте также
32%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?