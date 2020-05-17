Певица призвала не слушать так называемых «ковид-диссидентов» и соблюдать режим самоизоляции.

«Это страшно»: Любовь Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official; Вконтакте @ura_ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Любовь Успенская сообщила, что ее близкие знакомые умерли от коронавируса за рубежом. Об опасности COVID-19 певица предупредила своих поклонников во время общения с подписчиками в Instagram в прямом эфире.

«Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или „развод“, это страшно… Если вы спрашиваете, то поверьте, что это правда. Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны. Это не шутка», — говорит Успенская в ролике, опубликованном интернет-порталом URA.RU.

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Певица призвала всех не слушать так называемых «ковид-диссидентов» и оставаться дома. Сама артистка, по ее словам, соблюдает самоизоляцию работает в студии и иногда посещает рынок рядом с домом, но только в маске и перчатках.

Ранее, как писал 5-tv.ru, знакомая Успенской рассказала, что певица находится в глубокой депрессии из-за предательства дочери — Татьяны Плаксиной.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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